Пекин, , 03:19 — REGNUM Число выпускников колледжей за последние пять лет в Китае перевалило за отметку 40 млн человек, из которых 77% нашли свою первую работу еще до выпуска, сообщили в Министерстве образования КНР.

По мере улучшения инновационного и предпринимательского образования в китайских колледжах, их выпускники направляются работать на должностях начального уровня в различных организациях.

В 2019 году 69% новых выпускников колледжей нашли работу на окружном уровне или ниже, а 59% нашли работу в центральных и западных регионах Китая глава департамента планирования развития при Министерстве образования КНР Лю Чанъя.