Москва, , 03:19 — REGNUM В российском Центре подготовки космонавтов планируют провести вакцинацию части отряда космонавтов и сотрудников, сообщил 3 декабря журналистам источник в ракетно-космической отрасли.

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«Глава «Роскосмос» Дмитрий Рогозин дал поручение начальнику Центра подготовки космонавтов Павлу Власову совместно с ФМБА подготовить коллектив Центра к вакцинации», — цитирует РИА Новости собеседника.

По его словам, при вакцинации может быть использован препарат «Спутник V». Процедура пока не коснётся экипажа, который отправится на Международную космическую станцию в апреле — Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова.

Напомним, в период распространения коронавируса, весной, российские космонавты проходили инкубационный период после прибытия на Международную космическую станцию. Подготовка к старту проходила в условиях повышенной безопасности.

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