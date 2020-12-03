Красноярск, , 02:56 — REGNUM В четверг, 3 декабря, в Красноярске будет небольшая облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха — 10… — 8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:30 на Театральной площади было — 10 °C.

Ночью с 3 на 4 декабря ожидается до — 15 °C. Без осадков.

Скорость западного, юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 752 мм рт. ст.

В пятницу, 4 декабря, в Красноярске до — 11 °C днём и около — 20 °C ночью. Временами небольшой снег.

В субботу, 5 декабря, в Красноярске ожидается до — 13 °C днём. Ночью — до — 15 °C. Без осадков

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 3 декабря на юге Таймырского муниципального района сохранится очень сильный западный ветер 15−20 м/с, на порывах местами 25−30 м/с, местами сильный снег, метель. В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах сохранится гололедица.