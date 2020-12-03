Москва, , 02:32 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым ещё на год продлевается мораторий на систему «ЭРА-ГЛОНАСС» для жителей Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт правительства.

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Срок действия предыдущего распоряжения истекал 2 декабря и жители Дальнего Востока ждали подписание нового. Ещё год дальневосточники могут привозить поддержанные праворульные автомобили из Японии для собственных нужд без обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Как сообщало ИА REGNUM, половина опрошенных приморцев считает, что цена роскошного авто начинается с пяти млн рублей — опрос проводился с 16 по 23 ноября среди пользователей сайта drom.ru. В нём приняло участие 18 100 человек.