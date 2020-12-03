Любляна, , 02:02 — REGNUM В Словении впервые был подтвержден случай заражения коронавирусом у некоторых домашних животных. Первым инфицированным животным стал белый домашний хорёк (лат. Mustela putorius furo). Его владельцы ранее были заражены коронавирусом. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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«Во вторник мы подтвердили заражение коронавирусом у домашнего хорька. Животное принадлежит владельцам, которые до этого переболели коронавирусом и все время держали своего питомца дома. Само по себе животное не представляет риска распространения инфекции», — заявил в пресс-релизе Урош Крапеж, заместитель директора национального ветеринарного института Любляны.

«Помимо людей, коронавирусом могут заразиться хорьки и их ближайшие родственники норки и хомяки, а также реже кошки и собаки. У домашних животных, которые могут быть инфицированы, болезнь проходит без осложнений и не представляет риска распространения на людей», — добавил Крапеж.