Тур, Франция, , 01:37 — REGNUM Во Франции в возрасте 94-х лет скончался бывший президент Жискар д'Эстен, занимавший высший должностной пост в стране с 1974 по 1981 годы. Об этом вечером 2 декабря сообщает радиостанция Europe 1.

В настоящее время эта информация ещё не получила подтверждения от семьи политика или правительства Франции.

Напомним, что Жискар д'Эстен в середине ноября был госпитализирован в больницу города Тура из своей резиденции, расположенной на западе страны в департаменте Луар и Шер, в связи с сердечной недостаточностью. Ранее, в сентябре, он был помещён в клинику в Париже с инфекцией лёгких, не связанной с коронавирусом, после чего вскоре был выписан.