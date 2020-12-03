Мехико, , 01:32 — REGNUM Соглашение о закупке 34,4 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer, подписали власти Мексики, сообщается на странице в Twitter мексиканского министерства здравоохранения.

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Со стороны латиноамериканского государства подпись под документом поставил глава минздрава Хорхе Алькосер Варела. Планируется, что первая партия препарата в количестве 250 тыс. доз поступит в Мексику уже в декабре и будет доступна для вакцинации медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря, по информации минздрава Мексики, в стране количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом достигло 1 122 362.

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