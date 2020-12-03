Сантьяго, , 01:15 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 1035 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 553 898. Также за 2 декабря в Чили скончались еще восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 15 438 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в столице Чили возобновил свою работу международных аэропорт. После долгого перерыва воздушная гавань начала выполнять международные авиарейсы.

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