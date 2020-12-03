Бразилиа, , 00:54 — REGNUM Список минимальных требований для одобрения использования вакцин от новой коронавирусной инфекции обнародовало Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa), сообщается на сайте ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Согласно этим правилам, вакцины могут получать временное разрешение на период действия режима ЧС в сфере здравоохранения страны.

Обязательным условием для одобрения регулятором таких препаратов является успешное проведение третьего этапа их клинических исследований. Кроме того, компании-разработчики должны предоставить Anvisa сведения о создании своих вакцин.

В сообщении отмечается, что временное разрешение действует только до окончания режима ЧС и препараты должны проходить полноценную регистрацию для будущего применения.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября глава Бразилии Жаир Болсонару отверг планы участвовать в вакцинации против COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии за сутки выявили почти 51 тысячу случаев заражения коронавирусом