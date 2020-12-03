Тунис, , 00:37 — REGNUM Тунис в ближайшее время получит 6 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции, заявил глава тунисского минздрава Фаузи Мехди в ходе пресс-конференции.

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«Тунис скоро получит 6 млн доз вакцины против COVID-19 в составе первой партии, пока не могу сообщить название вакцины или дату ее прибытия», — заявил он.

Мехди отметил, что прививать в Тунисе в первую очередь будут людей из групп риска, пожилых и медицинских работников. Также власти страны рассматривают различные варианты смягчения карантина.

По последним данным, в Тунисе с начала пандемии выявлено 98 072 случая заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 3311 человек.