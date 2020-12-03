Оттава, , 00:30 — REGNUM Вакцина против коронавирусной инфекции нового типа, разработанная американской фармкомпанией Pfizer, должна быть одобрена для использования в Канаде в самое ближайшее время, передает телеканал CBC со ссылкой на источник в канадском минздраве.

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При этом в ведомстве не смогли назвать конкретные сроки согласования.

Как сообщало ИА REGNUM, 25ноября канадский министр межправительственных дел страны Доминик Леблан заявил, что вакцинация от коронавируса для жителей Канады начнется в январе 2021 года — после получения первых партий препарата.

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