Париж, , 01:04 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о внедрении новых правил богослужений, призванных помешать распространению вируса SARS-CoV-2 среди прихожан.

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Как сообщает Le Figaro, посетители храмов должны будут оставлять минимум два свободных места между собой и не занимать все ряды в ходе молитвы. Эти меры войдут в силу 15 декабря, как и другие ограничения, связанные с проведением богослужений во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря премьер-министр ФранцииЖан Кастексзаявил, что Франция закупила столько вакцин от вируса SARS-CoV-2, чтобы иметь возможность привить все население.

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