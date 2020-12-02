Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Разработчики популярной многопользовательской игры Fall Guys намекнули, что вскоре в рамках очередного кроссовера (пересечение сюжетов) они могут добавить в неё скин (образ персонажа) героя DOOM. Публикации с тизерами были размещены 2 декабря на Twitter-страницах проектов.

На изображении геймеры могут видеть силуэт героя, одетого в броню, которая кажется знакомой всем поклонникам DOOM. Пока нет информации о том, когда скин Палача Рока будет добавлен в Fall Guys, однако издание Game Rant предположило, что дополнение может стать частью третьего сезона игры.

Релиз Fall Guys: Ultimate Knockout состоялся в феврале 2020 года, разработкой игры, выполненной в жанре королевской битвы, занимается британская студия Mediatonic, а в качестве издателя выступает компания Devolver Digital.