Париж, , 23:33 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры For Honor представили персонажа по имени Грифон, который появляется в сюжетной кампании. Анонсирующий трейлер Ubisoft опубликовала 1 декабря на своём YouTube-канале.

Грифон стал 29-м по счёту героем в For Honor. Создатели игры пока не раскрыли информацию о движениях и приёмах персонажа, который будет вооружён большим топором. Однако после просмотра трейлера некоторые поклонники игры предположили, что Грифон будет являться атакующим бойцом тяжелого класса.

For Honor представляет собой экшен-игру, в которой геймерам предлагают выступить в качестве воина, участвующего в средневековых сражениях. Её релиз состоялся 13 февраля 2017 года.

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