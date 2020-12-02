Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Стало известно, что режиссёр игры «Жизнь после» (Days Gone) Джон Гарвин покинул компанию Bend Studio более года назад. Об этом 2 декабря он сообщил на своей странице в Twitter.

Он написал, что не говорил об этом ранее «по разным причинам» и что после релиза Days Gone «сосредоточился на личных проектах», а именно — рисовании, писательстве и публикации своих произведений.

https://twitter.com/John_Garvin/status/1333917987255054336

Стоит отметить, что директор игры Джефф Росс также сообщил, что он покинет компанию в конце этой недели. Разработчик отметил, что он гордится всеми проектами, над которыми работал в Bend Studio.

https://twitter.com/JakeRocket/status/1333919214868987904

Bend Studio является дочерней компанией Sony Interactive Entertainment. Релиз постапокалиптической игры «Жизнь после» состоялся 26 апреля 2019 года.

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