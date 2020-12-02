Варшава, , 22:55 — REGNUM Разработчики Cyberpunk 2077 сообщили геймерам, что до определённого момента они будут добиваться удаления всех роликов с демонстрацией геймплея (игрового процесса). Об этом 2 декабря сообщила официальная страница проекта.

Создатели игры пояснили, что они хотели бы, чтобы люди, получившие копию игры до официального релиза, не выкладывали в сеть спойлеры. Публиковать игровые видео можно будет 9 декабря, после 14:00 по московскому времени.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1334199901593464832

Напомним, Cyberpunk 2077 официально выйдет в продажу 10 декабря 2020 года. Ранее студия CD Project Red выложила в сеть трейлер с демонстрацией фоторежима игры.

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