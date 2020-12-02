Приштина, 2 декабря 2020, 22:54 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 2 декабря сообщила, что она излечилась от COVID-19.
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик намерена вернуться в офис после двухнедельной изоляции.
Османи, спикер парламента Косово, заняла также пост и.о. президента после того, как ее предшественник Хашим Тачи подал в отставку, получив подтверждение обвинения в военных преступлениях от Специального трибунала по Косово в Гааге. Ожидается, что суд в отношении Тачи начнется в конце лета или сентябре следующего года.
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