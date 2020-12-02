Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Игроки Call of Duty: Black Ops Cold War столкнулись с проблемой, которая проявляется в том, что члены боевой группы умирают из-за ошибки. Об этом 2 декабря сообщил портал Game Rant.

Персонажи погибают ещё до приземления на землю, смерть настигает их в том случае, если они соприкасаются в воздухе c другими оперативниками. Издание пишет, что шансы проявления подобной проблемы невелики и некоторые игроки считают, что в этом случае речь идёт вообще не об ошибке, а о механике, которую сознательно добавила в игру студия Treyarch. Стоит отметить, что геймеры не пришли к единому мнению по поводу того, нужна ли вообще такая механика.

Релиз Call of Duty: Black Ops состоялся 13 ноября 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Ожидается, что улучшенная версия игры для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S выйдет в конце 2020 года.

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