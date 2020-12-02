Анкара, , 22:38 — REGNUM В больницах Турции за последние сутки скончались 193 пациента с COVID-19, что является самым высоким показателем с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает 2 декабря министерство здравоохранения республики.

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Согласно приведённым данным, всего в Турции подтверждено уже 14 129 летальных случаев, общее число выявленных инфицированных достигло 513 656 человек. Излечились и были выписаны из больниц почти 414 тысяч человек.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер в стране в связи продолжающимся распространением коронавируса.

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