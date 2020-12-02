Мадрид, , 22:23 — REGNUM В Испании за последние сутки заражение коронавирусом выявили еще у 9331 человека, сообщает 2 декабря минздрав страны.

Клиническая больница Барселоны Hospital CLÍNIC

С учетом этих данных, всего с начала пандемии в Испании зафиксировано 1 665 775 случаев заражения коронавирусом.

Из них к летальному исходу привело 45 784 случая.

Как сообщало ИА REGNUM, Испания входит в первую пятерку стран Европы, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.

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