Нью-Йорк, США, , 22:16 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов сделать прививку от коронавируса как только вакцина станет доступна. Об этом сообщил на брифинге 2 декабря официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Антониу Гутерриш United States Mission Geneva

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"У меня нет сомнений, что как только вакцина будет доступна, он её примет, как и все мы», — сказал он.

Напомним, на минувшей неделе Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН «продолжают обсуждать» предложение президента России Владимира Путина о предоставлении сотрудникам организации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко совместно с постоянным представительством России при ООН и Российским фондом прямых инвестиций провели презентацию российской вакцины для стран — членов организации

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