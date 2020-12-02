Варшава, , 22:08 — REGNUM Разработчики Cyberpunk 2077 показали, как будет работать в игре фоторежим. Соответствующий ролик был выложен 2 декабря на YouTube-канале проекта.

Создатели игры в двухминутном ролике продемонстрировали, как в ней можно будет «ловить» удачные кадры и какие функции будет иметь фоторежим. В частности, геймерам будут доступны такие настройки, как глубина резкости, поза персонажа, эффекты и стикеры.

Напомним, релиз игры запланирован на 10 декабря 2020 года. Ранее глава CD Project Red Адам Кичинский дал понять, что онлайн-составляющая проекта Cyberpunk 2077 будет отдельным продуктом, а не режимом игры.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава CD Project Red: мультиплеер Cyberpunk 2077 не будет «режимом» игры

Читайте развитие сюжета: Создатели Cyberpunk 2077 предупредили геймеров по поводу публикаций видео