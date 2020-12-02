Вашингтон, , 21:51 — REGNUM Администрация видеохостингового сервиса TikTok стала предлагать некоторым пользователям загружать видео длительностью до трёх минут. Об этом 1 декбря на своей странице в Twitter сообщил журналист и эксперт по соцсетям Мэтт Наварра.

Он дал понять, что функция пока находится на этапе «раннего доступа», из-за чего многие пользователи могут даже не заметить, что в их ленте рекомендаций присутствуют видео, длительность которых отличается от стандартной. Издание Engadget отметило, что, похоже, «медленное развёртывание» нового формата происходит в TikTok на протяжении последних нескольких недель.

Напомним, принцип работы TikTok изначально был основан на том, что пользователи этого сервиса могли размещать на своих страницах ролики, длительность которых не превышает 60 секунд. Платформа принадлежит китайской компании ByteDance, она была запущена в сентябре 2016 года.