Лондон, , 21:30 — REGNUM В ноябре 2020 года PlayStation 5 возглавила рейтинг Великобритании по продажам игровых консолей. Об этом 2 декабря сообщил портал GamesIndustry.

По имеющейся информации, в обозначенный период в стране было продано около 900 тыс. игровых устройств. Место лидера досталось PlayStation 5, вторую позицию заняла Nintendo Switch.

При этом продажи портативной консоли Nintendo выросли на 96% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями. Издание отмечает, что ноябрь 2020 года стал восьмым месяцем по объему продаж игровых устройств в Великобритании в период с 2013 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что некоторые владельцы PlayStation 5 начали жаловаться, что консоль буквально притягивает грязь и что потом её сложно чистить из-за текстуры пластика. В подтверждение своих слов они стали выкладывать в сеть фотографии.

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