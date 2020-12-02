Белград, , 21:30 — REGNUM В Сербии 2 декабря за последние 24 часа, согласно 22 069 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 7 919 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 52 человек скончались, что более высоким показателем, чем 1 декабря. К аппаратам-ИВЛ подключено 270 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 32 503, и в настоящее время активных случаев заражения насчитывается 20 980.

Коронавирус распространяется очень быстро по стране, ежедневно в нескольких городах Сербии объявляется чрезвычайная ситуация. Сегодня режим ЧП объявлен в Лебане и Апатине.

Глава министерства здравоохранения Сербии, Мирсад Джерлек заявил, что ожидает от правительства принятия новых меры. Он указывает, что эпидемическая ситуация ухудшается изо дня в день, и это сигнал о том, что необходимо действовать решительно, поскольку очевидно, что существующие меры не дали желаемых результатов.