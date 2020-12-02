Лондон, 2 декабря 2020, 21:08 — REGNUM В Британии за последние сутки выявлено свыше 16 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 2 декабря официальный сайт правительства страны.
По данным британского кабмина, за сутки общее число заражений коронавирусом увеличилось на 16 170.
С учетом этих данных, общее количество выявленных случаев заражения достигло 1 659 256.
Как сообщало ИА REGNUM, Британия продолжает оставаться в первой пятерке стран Европы, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Ранее власти страны одобрили применение вакцин, разработанных компаниями BioNTech и Pfizer.
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