Москва, , 20:57 — REGNUM Басманный районный суд Москвы привлёк к административной ответственности Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана за нарушения санитарно-эпидемического режима. Об этом сообщает 2 декабря пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

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Как уточняется, суд назначил наказание в виде штрафа юридическому лицу в размере 500 тысяч рублей, а также штрафа в размере 300 тысяч рублей должностному лицу — проректору МГТУ по административной и правовой работе.

Напомним, в конце октября работа вуза была временно приостановлена по решению столичного Роспотребнадзора в связи с выявленными нарушениями мер по противодействию распространению коронавируса, которые привели к вспышке заболевания среди студентов и преподавателей.

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