Пекин, , 20:31 — REGNUM Разработчики популярной многопользовательской игры Genshin Impact объявили, что в течение нескольких следующих дней она раздаст геймерам по 800 примогем (внутриигровая валюта). Об этом 2 декабря сообщила Twitter-страница Paimon.

Таким образом студия miHoYo решила отпраздновать получение игрой нескольких наград. Отмечается, что раздача подарков начнётся завтра, 3 декабря 2020 года, таким образом, те, кто хочет получить примогемы, но ещё не зарегистрировались в игре, могут успеть сделать это до старта акции.

Примогемы используются в Genshin Impact для приобретения различных внутриигровых ценностей. Эта валюта считается одной из самых ценных в игре. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Genshin Impact была названа «Лучшей игрой 2020 года» по версии Google Play.

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