Нижний Новгород, , 20:27 — REGNUM Власти Нижегородской области изменили правила рассадки зрителей в театрах и размещения продавцов на рынках и ярмарках в условиях пандемии коронавируса. Поправки, касающиеся этого вопроса, внесены в указ «О введении режима повышенной готовности».

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Теперь при рассадке в театральных залах между зрителями должно оставаться не менее двух свободных мест, что позволит обеспечить заполняемость залов, но при этом не подвергать здоровье людей лишним рискам.

Для рынков и ярмарок также разработали новые требования. Теперь расстояние между продавцами должно составлять не менее трех метров, то есть минимальная дистанция увеличена еще на один метр.

Такие изменения в деятельности торговых площадок позволят соблюдать дистанцию, не оказывая при этом серьезного влияния на количество мест продажи товаров на торговой площадке.