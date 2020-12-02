Женева, Швейцария, , 20:17 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 491 420 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 63 360 234 человек. Такие данные приводит 2 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Раздача медицинских масок в нью-йоркском метро Metropolitan Transportation Authority of the State of New York

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 10 028 больных COVID-19, общее число зарегистрированных летальных случаев возросло до 1 475 825.

Согласно данным ВОЗ, лидерами среди стран по распространению инфекции за последнюю неделю являются США, Индия, Бразилия, Россия и Италия.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 453 170 тысячах случаев инфицирования коронавирусом и 7837 скончавшихся больных за сутки.