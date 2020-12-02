Рим, , 20:12 — REGNUM

По данным на вечер среды, 2 декабря, в Италии умерли 57 045 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 684 (днем ранее — на 785), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 823 335 человек, за сутки этот показатель увеличился на 38 740 (днем ранее — на 27 088).

Число подтвержденных носителей выросло на 20 709 (днем ранее — на 19 350). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 641 610 — более 2,5% населения страны.

В настоящее время заражены 761 230 человек — на 18 715 меньше, чем днем ранее. Число актуально зараженных снижается третий день подряд.