Нижний Новгород, , 19:53 — REGNUM Власти Нижегородской области изменили правила работы кафе и других точках общественного питания, расположенных на автовокзалах, железнодорожных вокзалах и в аэропорту.

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Теперь им разрешается круглосуточно обслуживать посетителей, но не продавать алкоголь.

В указ «О введении режима повышенной готовности» были внесены соответствующие изменения, поскольку в таких заведениях обычно не проводят массовых мероприятий, а потому имеются все возможности соблюдать правила безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Также отмечается, что посещение работающих на территории вокзалов и аэропорта кафе зачастую является единственной возможностью для ожидающих свои рейсы пассажиров получить горячее питание, что особенно актуально в зимний период.