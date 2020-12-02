Нижний Новгород, , 19:47 — REGNUM Власти Нижегородской области продлили период обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше. Соответствующие изменения внесены в указ «О введении режима повышенной готовности».

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Отмечается, что эти поправки позволят людям пенсионного возраста продлить больничные до конца декабря 2020 года.

Старшее поколение нижегородцев призвали сознательно подойти к своей безопасности и избегать нахождения в общественных местах, поскольку эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, в регионе по-прежнему остается сложной.