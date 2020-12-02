Улан-Батор, , 19:46 — REGNUM В Монголии правительством страны в интересах жителей районов, в которых в основном проживают в юртах, принято решение на 50% снизить цены на обработанный уголь. Об этом 2 декабря сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную правительственной пресс-службой.

Отмечается, что решение сохранит своё действие до апреля 2021 года и связано с тяжелыми социальными последствиями пандемии коронавируса. В настоящее время только в столице Монголии проживают в юртах и пользуются угольным отоплением около 220 тыс. человек; в юрточных районах отсутствуют централизованное отопление, водоснабжение и канализация. Расходы семей, проживающих таким образом, существенно выросли в апреле нынешнего года после введения запрета на сжигание низкосортного угля и перехода на угольные брикеты.