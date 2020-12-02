Стокгольм, , 19:47 — REGNUM Принц Карл Филипп и его супруга принцесса София находятся на пути к полному выздоровлению от COVID-19. Об этом сообщила шеф пресс-службы королевского двора Маргарета Торгрен.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

«Пара чувствует себя намного лучше, но они по-прежнему находятся на карантине», — заявила Торгрен.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября у сына короля Швеции Карла XVI Густава принца Карла Филиппа и его супруги был обнаружен COVID-19. Тогда появились опасения, что король, королева и кронпринцесса также могут быть инфицированы коронавирусом, потому что они все ранее присутствовали на похоронах брата королевы Вальтера Соммерлата. Однако их тесты дали отрицательный результат.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 174 человека