Трёхгорный, Челябинская область, , 19:22 — REGNUM В Трёхгорном Челябинской области сотрудники одной из школ наказаны за травмирование ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что травму получил ученик младших классов. Причиной стало то, что классный руководитель не обеспечил безопасности передвижения детей из столовой в кабинет. Также были выявлены и другие нарушения.

В итоге главе администрации Трёхгорного было внесено прокурорское представление. После его рассмотрения четверо граждан, в том числе и директор школы, понесли дисциплинарную ответственность.