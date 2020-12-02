Оренбург, , 19:05 — REGNUM В Оренбургской области принято решение о переходе учеников пятых-десятых классов на очное обучение. С 7 декабря школьники вернутся за парты, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Также с 7 декабря к очным занятиям смогут приступить учреждения среднего профессионального образования.

Напомним, ранее ссузам продлили дистанционный формат обучения до особого распоряжения. Среди учеников общеобразовательных школ сейчас на дистанционном обучении только ученики пятых-десятых классов. С 23 ноября очно образование получают ученики начального звена, с 30 ноября — малокомплектные школы. Стоит отметить, на «дистанционку» не переводили выпускников школ.

Добавим, минздрав региона заявил о том, что в Оренбуржье стабилизируется эпидситуация, постепенно сокращается коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией.

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