Москва, , 10:21 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что возможности российской системы здравоохранения нарастают, вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 2 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Наращиваются цены в аптеках. Вчера зашёл в аптеку купить градусник, поскольку свой не смогли найти. Предложили за 600 руб. обычный градусник. За 600!», — написал Александр В.

Многие комментаторы оказались в недопонимании от того, зачем было на протяжении десятилетий проводить оптимизацию российской медицины, закрывать многие поликлиники, а теперь пытаться всё возвращать.

«Сперва ломали, закрывали, а теперь строим и открываем. Россию (вернее руководство) умом не понять», — пишет пользователь Юрий.

Другие отмечают, что видят хаос в системе здравоохранения Российской Федерации.

«В районных поликлиниках все оптимизировали. Участковые ведут прием 1 день в неделю. Остальные дни наверно бегают по участку или участкам и пишут отчеты о проделанной работе. Электронная запись к врачам в поликлинику не функционирует», — считает пользователь под псевдонимом «Совершенно очевидно ясно».

Некоторые даже посоветовали главе государства провести личный внеплановый осмотр деятельности какой-нибудь поликлиники. Пользователи уверены, что Путин не обрадуется тому, что увидит.

«Пусть без предупреждения заедет в поликлинику и посмотрит на результаты оптимизации и укрупнения. 7 км до Кремля, а в нашей поликлинике (в жилом доме) одни терапевты практически. Всё профильное — у черта на рогах», — написал пользователь «а а».

Напомним, 2 декабря президент России Владимир Путин заявил о том, что возможности российской системы здравоохранения нарастают.