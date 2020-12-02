Курган, 2 декабря 2020, 19:05 — REGNUM Житель Кургана Евгений Найман, которого задержали и осудили за одиночный пикет, квалифицированный как «массовое мероприятие», намерен обжаловать вердикт Курганского городского суда как несправедливый. Об этом он рассказал 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM.
Комментируя решение суда, признавшего его сегодня, 2 декабря, виновным в проведении массового мероприятия и присудившего к штрафу в размере одна тысяча рублей, Найман, член общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление», отметил:
По словам общественника, сама ситуация с задержанием разбиралась в суде около 40 минут.
Отметим, что общественник является инвалидом по зрению. При задержании полиция настаивала на подписании протокола, хотя курганец уведомил, что не может его прочитать. Лупу, чтобы прочитать протокол, ему принесли уже после того, как он подписал бумагу.
Следом за этим судья примерно на 25 минут удалилась в совещательную комнату. А затем последовало решение, постановление было тут же вручено общественнику, признанному виновным.
Общественник высказал мнение, что нельзя так ограничивать конституционные права граждан:
Комментируя тот факт, что судья согласилась с обвинениями полиции, квалифицировавшей акцию Наймана как «массовое мероприятие», общественник отметил, что судья, казалось бы, вникала во все нюансы дела — такое впечатление сложилось в ходе заседания.
Восстанавливая картину произошедшего, курганец напомнил, что, когда полиция подошла к нему во время пикета, никто не потребовал от него уйти с площади Ленина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Наймана задержали 16 ноября во время проведения одиночного пикета на площади Ленина в Кургане. Общественник держал в руке плакат «Закон Клишаса — Крашенинникова — ювенальная инквизиция».
Сегодня, 2 декабря, общественника, протестовавшего против ювенального законопроекта, приговорили к штрафу.
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