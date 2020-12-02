Курган, , 19:05 — REGNUM Житель Кургана Евгений Найман, которого задержали и осудили за одиночный пикет, квалифицированный как «массовое мероприятие», намерен обжаловать вердикт Курганского городского суда как несправедливый. Об этом он рассказал 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

Одиночный пикет в Кургане, 16 ноября 2020 года © ИА Красная Весна

Комментируя решение суда, признавшего его сегодня, 2 декабря, виновным в проведении массового мероприятия и присудившего к штрафу в размере одна тысяча рублей, Найман, член общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление», отметил:

«Мне изначально казалось, что мы выиграем — по тому, как суд проходил. Все наши ходатайства были приняты, все наши доказательства были выслушаны. Был допущен и защитник».

По словам общественника, сама ситуация с задержанием разбиралась в суде около 40 минут.

Найман «Я описывал детали того, как меня задерживали. Конечно, говорил о незаконности моего задержания, незаконности составления протокола, несоответствии протокола юридическим нормам, потому что там прямо написано, что я ничего не вижу, что там написано».

Отметим, что общественник является инвалидом по зрению. При задержании полиция настаивала на подписании протокола, хотя курганец уведомил, что не может его прочитать. Лупу, чтобы прочитать протокол, ему принесли уже после того, как он подписал бумагу.

ИА REGNUM)». Найман «Более того, я указывал, что я не совершал массовых мероприятий, поскольку не считаю одиночное пикетирование массовым мероприятием. Всё это мне дали высказать (в суде — прим.)».

Следом за этим судья примерно на 25 минут удалилась в совещательную комнату. А затем последовало решение, постановление было тут же вручено общественнику, признанному виновным.

Найман «Мы будем обжаловать. Я думаю, что вплоть до Верховного суда».

Судебное заседание Сергей Деньга © ИА Красная Весна

Общественник высказал мнение, что нельзя так ограничивать конституционные права граждан:

«Нельзя совсем запрещать гражданам высказывать своё собственное мнение посредством хотя бы одиночных акций. Думаю, что мы победим».

Комментируя тот факт, что судья согласилась с обвинениями полиции, квалифицировавшей акцию Наймана как «массовое мероприятие», общественник отметил, что судья, казалось бы, вникала во все нюансы дела — такое впечатление сложилось в ходе заседания.

Восстанавливая картину произошедшего, курганец напомнил, что, когда полиция подошла к нему во время пикета, никто не потребовал от него уйти с площади Ленина.

«Требуем прекратить мероприятие!» Меня же целенаправленно сразу стали задерживать. Я им говорил, что стою до 14:40, а они меня задерживали в 14:38». Найман «Мне никто не говорил:Меня же целенаправленно сразу стали задерживать. Я им говорил, что стою до 14:40, а они меня задерживали в 14:38».

Найман «Ещё две минуты — и я бы ушёл сам. А задача полиции, по-видимому, была не в том, чтобы предотвратить какое-либо нарушении и восстановить общественный порядок, а в том, чтобы меня конкретно задержать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Наймана задержали 16 ноября во время проведения одиночного пикета на площади Ленина в Кургане. Общественник держал в руке плакат «Закон Клишаса — Крашенинникова — ювенальная инквизиция».

Сегодня, 2 декабря, общественника, протестовавшего против ювенального законопроекта, приговорили к штрафу.

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