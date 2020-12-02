Челябинск, , 18:29 — REGNUM В Челябинске местная жительница осуждена за сбыт фальшивых купюр. Приговор вынес Металлургический районный суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в мае 2020 года эта гражданка получила от неустановленного лица 100 поддельных пятитысячных купюр. А затем она разместила один из свёртков с купюрой в месте скрытого хранения. Его нашли и изъяли полицейские. А затем по месту проживания женщины нашли остальные свёртки.

Суд назначил ей четыре года условно с трёхлетним испытательным сроком. Также она должна уплатить 20 тыс. рублей штрафа.