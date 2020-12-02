Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM Участники судебного процесса по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко посмотрели видеозапись первого допроса бывшего доцента Олега Соколова. Допрос производился 9 ноября 2019 года, сразу после задержания историка. После просмотра подсудимый назвал себя обманутым, но при этом уточнил, что не помнит, что говорил в тот день, передает 2 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Олег Соколов в суде Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Напомним, в ходе очередного судебного заседания сторона обвинения пригласила на допрос трех оперуполномоченных, которые 9 ноября 2019 года, сразу после того как историка извлекли из Мойки вместе с сумкой с отчлененными женскими руками, опрашивали Олега Соколова. Представители правоохранительных органов рассказали суду, что тогда говорил историк об убийстве Анастасии Ещенко.

Также оперативники предоставили суду видеозапись с камеры мобильного телефона. Отметим, эта запись не была приобщена к уголовному делу, как и не был задокументирован сам диалог. Видео делалось только для того, чтобы запечатлеть, что подозреваемый в ходе допроса не подвергался никакому насилию со стороны правоохранителей.

Во время допроса Олег Соколов рассказал, что застрелил из обреза Анастасию Ещенко, когда она легла спать. После чего рассказал оперативникам последовательность своих действий: когда поехал в магазин за пакетами, чтобы затем упаковать в них останки расчлененного тела девушки, почему не отменил встречу с друзьями, и когда выбрасывал пакеты с останками.

После просмотра видеозаписи, которая подтвердила всё, что было сообщено свидетелями в суде, подсудимый Соколов начал возражать. По его словам, всё, что им тогда было сказано — сказано в состоянии бессилия, в шоковом состоянии. Вместе с тем он уточнил, что ему не были зачитаны его права, и ему не сообщили о том, что допрос записывается на камеру.

«Это чудовищно, подло и мерзко! Человек, который был в шоке, который только что пришел в себя, когда его вытащили из воды, и это брать в качестве доказательства — чудовищно! Покуда я буду жить, я буду писать во все инстанции о беззаконии», — пафосно заявил Олег Соколов.

После чего подсудимый обвинил адвоката стороны потерпевших Александру Бакшееву в связи со своим оппонентом, публицистом Евгением Понасенковым, которого он обвиняет в «доведении» его до убийства Ещенко. Соколов также предположил, что эта видеозапись может быть опубликована Понасенковым сразу после заседания.

«Фактически адвокат Бакшеева не адвокат потерпевшей стороны, а просто представитель Понасенкова», — заявил Соколов, после чего его одёрнула судья.

Напомним, сегодня суд отказался отправлять Соколова на повторную судебно-медицинскую экспертизу. Ранее эксперты признали его вменяемым как в момент убийства, так и в целом, и не подтвердили состояния аффекта во время преступления, на чем настаивала защита.

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По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний в тот момент доцент Олег Соколов во время бытового конфликта на почве взаимной ревности несколько раз выстрелил в голову своей 24-летней сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко из незаконно хранившегося у него обреза мелкокалиберной винтовки. Спустя сутки Соколов расчленил тело и частями утопил его в Мойке. В ходе этих действий он упал в реку, откуда был вытащен и задержан с поличным. Соколову грозит до 15 лет лишения свободы.

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