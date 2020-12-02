Москва, , 18:27 — REGNUM Министерство внутренних дел РФ и Министерство здравоохранения РФ должны пресечь продажу фальшивых медсправок, считает председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Комментируя ИА REGNUM проект приказа МВД России «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений», он объяснил, каким образом можно искоренить коррупцию в сфере получения водительских прав.

«Значительная часть людей, получающая права, приносит купленные медицинские справки, их продают в открытую и даже никто не скрывается. На это стоит, наконец, обратить внимание. С одной стороны, надо упростить процедуру получения настоящих справок, а с другой — МВД вместе с Минздравом должны навести уже порядок, и пресечь продажу фальшивок», — пояснил Цветков.

Также, по его словам, МВД с Министерством образования должны усилить контроль за серыми и чёрными автошколами, которые не учат, а фактически продают справки об обучении.

«И сам экзамен должен быть более прозрачен и приближён к реальной дорожной обстановке. Сейчас сдача экзамена очень коррупционна, и пока мы не решим эту задачу, ситуация не изменится. Значительная часть людей покупает экзамены и справки не потому, что они преступники, а потому что по-другому очень сложно их получить, проблема очевидна и многие годы не решается. Ну и важно активно внедрять аудио и видеодокументирование процесса сдачи экзаменов на водительские права и давать возможность при обжаловании результата использовать эти материалы», — добавил эксперт.

Напомним, что изменения должны вступить в силу с 1 апреля 2021 года. К сдаче экзамена на права могут не допустить, если кандидат не соответствует требованиям (возраст, медицинские показания), лишался ранее водительского удостоверения, не оплатил госпошлину, подал неправильно составленные документы, подал документы с признаками подделки, а также, если у автошколы нет лицензии.