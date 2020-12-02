Санкт-Петербург, , 18:45 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга готовы при необходимости за 2−3 дня развернуть дополнительный объем коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями. Это можно сделать за счет стационаров, которые пока оказывают плановую помощь, заявил 2 декабря на телеканале «Россия-24» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Палата в Мариинской больнице, лечащей COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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"В Петербурге пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями принимают 16 городских и пять федеральных стационаров, развернута 10 901 койка. На сегодняшний день свободно более 6% коек», — сказал губернатор.

Он особо отметил, что перепрофилированные койки «не должны простаивать в ожидании пациентов с коронавирусом», поскольку «принципиально важно сохранить оказание плановой помощи».

Напомним, с 1 декабря федеральный НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России начал принимать больных с коронавирусной инфекцией — там развернули 55 коек. В ближайшее время таких пациентов примет и Центр имени Алмазова (250 коек).

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Еще 405 мест даст новый корпус-трансформер Госпиталя ветеранов войн, который должен быть введен во второй половине декабря. Также готовится к сдаче корпус-трансформер больницы № 33 в Колпино — на 420 коек.

До конца декабря коронавирусных пациентов примут четыре корпуса временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо». Там будут развернуты 1154 койки, с учетом ранее открытых корпусов госпиталь в «Ленэкспо» сможет принять до 2500 пациентов.

По данным Смольного на 2 декабря, амбулаторное лечение от ковида в Петербурге проходят 53 075 человек.

«Жители болеют по-разному, кто-то в легкой форме. Наша обязанность — обеспечить условия, чтобы они лечились дома», — сказал губернатор Александр Беглов.

Градоначальник в очередной раз призвал горожан к соблюдению мер личной безопасности.

«Маски, перчатки и социальная дистанция — это наша новая реальность. Если нет острой необходимости, не стоит посещать людные места. Койки и врачи не бесконечны. Хочу обратиться к каждому — берегите себя и своих близких», — сказал Беглов.

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Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 3684 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 82 человека. Всего с начала пандемии в городе выявлено 133 288 случая заражения. От COVID-19 скончались 5599 человек. Выздоровели 75 064 человека.

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Напомним, что 2 декабря Смольный объявил о введении новых запретительных мер, они коснутся работы общепита в период новогодних праздников. Кроме того, с 4 декабря закрываются аквапарки и океанариумы, а также музеи, галереи и театры, если они расположены на территории ТРЦ.

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