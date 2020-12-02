Астрахань, , 18:25 — REGNUM В Астраханской области 2 декабря были сданы в эксплуатацию два многофункциональных инфекционных медицинских центра на 100 мест, построенные министерством обороны РФ. Как уже сообщало ИА REGNUM, они расположены в Астрахани и городе Нариманове.

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Два центра построили менее чем за два месяца. Строительство велось круглосуточно, на каждом объекте работали около 500 человек и 20 единиц техники.

Региональный министр здравоохранения Алексей Спирин рассказал, что в Нариманове центр был возведён за 53 дня. Учреждение на 100 мест будет обслуживать население всего Правобережья Астраханской области — более 203 тысяч человек. Госпиталь оборудован собственной ПЦР-лабораторией и компьютерным томографом. Работать в нем будут 30 врачей и 62 средних и младших медработника. Укомплектованность кадрами составляет 82%. Создан запас средств индивидуальной защиты и медикаментов.

Первых пациентов центр должен принять в течение пяти дней после завершения лицензирования. Планируется, что после того, как отступит пандемия коронавируса, госпиталь будет принимать пациентов и с другими заболеваниями.

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