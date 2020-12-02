Ростов-на-Дону, , 18:16 — REGNUM Страх и ощущение опасности сопровождают как пациентов с COVID-19, так и медиков. Медсестра ковидного госпиталя №1, развёрнутого на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону, раскрыла детали работы в «красной зоне».

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"[Самое трудное в работе в ковидном госпитале — это] ощущение опасности, которое испытывают как сотрудники, так и пациенты. Особенно остро это ощущалось в начале работы госпиталя, когда пациент боялся тебя (в масках, очках, костюмах), а ты боялся пациента, потому [что] ещё не сталкивался с такой инфекцией и не работал в таких условиях», — отметила медик.

По словам сотрудницы ковидного стационара, работа в «красной зоне» тяжела физически. Однако справляться с усталостью помогает вера в будущее без коронавируса.

«Мы все верим, что научимся бороться с этой инфекцией и скоро вернёмся в «мирное время», как теперь называем работу до пандемии», — подчеркнула медсестра.