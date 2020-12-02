Москва, , 18:12 — REGNUM Прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» получили уже более 100 тысяч человек. Об этом 2 декабря сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на специальной сессии Генассамблеи ООН.

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"Пока идут клинические испытания, мы начали вакцинацию населения из групп высокого риска. На сегодняшний день вакцинированы более 100 тысяч граждан», — сказал российский министр.

В презентации для ООН Мурашко также сообщил, что производство вакцины «Спутник V» планируется наращивать и далее «как в России, так и в глобальном масштабе».

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавируса уже на следующей неделе.

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