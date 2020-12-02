Ростов-на-Дону, , 18:06 — REGNUM Жителей Ростова-на-Дону спасатели призвали к бдительности из-за гололёда. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС 2 декабря.

Синоптики предупреждают, что гололёд в областном центре ожидается в ночь на 3 декабря. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.

В связи с непогодой автомобилистов просят ограничить выезд на личном транспорте, соблюдать скоростной режим. Пешеходов призывают подготовить обувь к выходу и пересекать проезжую часть только в разрешённых местах.