Воронеж, , 18:05 — REGNUM В Воронежской области коронавирус поставил очередной «рекорд» — за сутки подтвержден 351 новый случай заражения, сообщили 2 декабря в региональном оперативном штабе.

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Всего в регионе за период пандемии подтверждено 35 115 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели32 861, в том числе за последние сутки выписаны 318 человек.

За последние сутки в Воронежской области в статистику смертности включены 19 человек с подтверждённым COVID-19, всего коронавирус унёс жизни уже 895 человек.