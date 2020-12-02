Севастополь, , 18:00 — REGNUM Отделение для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуто на базе первой городской больницы Севастополя, сообщили корреспонденту в пресс-службе правительства города 2 декабря.

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Как уточнил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, предложение о перепрофилировании отделения травматологии городской больницы № 1 в ковид-госпиталь поступило по результатам совместной работы кураторов из Кубанского государственного медицинского университета и специалистов департамента здравоохранения Севастополя.

«Травматологическое отделение — это отдельно стоящее здание, где можно обеспечить безопасность и для медицинских работников, и для пациентов, чтобы не было перекрестного заражения. В отделение довезли кислородные концентраторы, здесь развернули восемь аппаратов ИВЛ, провели инструктажи с медицинским персоналом, госпитализация начата. Все расходные материалы и лекарства есть в наличии», — сказал Виталий Денисов.

Сотрудники и пациенты отделения травматологии переведены в хирургический корпус городской больницы № 1. За сутки в новое отделение поступили 20 пациентов, трое из них находятся на кислородной поддержке.

На 2 декабря в стационарах Севастополя находятся 137 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, в «Изумруде» — 103, на амбулаторном лечении — 188 человек.