Липецк, , 17:58 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с участниками акции взаимопомощи «Мы вместе», направленной на поддержку пожилых, одиноких, маломобильных жителей, а также медиков региона во время пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Акция «Мы вместе» была запущена в марте Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», Ассоциацией волонтерских центров и Общероссийским народным фронтом. По всей стране развернуты волонтерские штабы помощи, в состав которых входят более 100 тысяч человек. В Липецкой области в акции задействовано более 450 волонтеров.

«Активных и неравнодушных людей в Липецкой области много. Сегодня помощь волонтеров актуальна как никогда. Это самоотверженный и бескорыстный труд. Вы очень нужны тем, кто нуждается в поддержке», сказал Игорь Артамонов.

Во встрече с главой региона в администрации области приняли участие волонтеры Липецкого медицинского колледжа (координатор Елизавета Жаворонкова), Молодежка-ОНФ (координатор Алина Теперик), волонтеры ресурсного центра добровольчества Липецкой области, члены Молодой гвардии (командир волонтерского отряда при штабе «Единой России» Алина Ширяева). Юноши и девушки рассказали о своей работе. Часть волонтеров из штаба управления молодежной политики помогает пожилым людям и людям из группы риска. Они доставляют продукты, рецепты и лекарства, помогают с оплатой жилищно-коммунальных услуг, работают в колл-центре ЕДС, принимая заявки, а также консультируют по работе Единой диспетчерской службы.

Волонтеры работают в поликлиниках и больницах. Они проводят мониторинг аптек на наличие необходимых лекарств, систематизируют данные амбулаторных больных, обрабатывают звонки в колл-центре, информируют о результатах тестов, регистрируют вызовы на дом и работают в регистратуре. Также добровольцы помогают липецким медикам с организацией вакцинации, доставляют врачам в больницы горячие обеды, сотрудничая с партнерами акции «Мы вместе».

Игорь Артамонов поблагодарил волонтеров за их активную гражданскую позицию.

«Это очень важно в сегодняшней ситуации. Вы, как и врачи, находитесь на передовой борьбы за здоровье и жизни людей. Спасибо за ваши руки и отзывчивое сердце. Мы всегда поддержим все добрые начинания волонтеров», — подчеркнул Игорь Артамонов.